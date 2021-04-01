Яруллин про «Авангард»: «Слабых команд в полуфинале Кубка Гагарина быть не может»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Авангардом» в рамках полуфинала Кубка Гагарина. По его словам, на этой стадии турнира не может быть слабых команд и казанцев ждет сложное противостояние.

Также Яруллин отдал должное хоккеистам «Салавата Юлаева». Он считает, что, несмотря на итоговый счет (4:0 в пользу казанцев), все матчи с уфимским клубом получились очень сложными.

— Я не согласен, что Уфа играла мягкотело. Были и жесткие силовые приемы, и силовые приемы — не скажу, что Уфа играла в прокат. И стычки были часто. А по «Авангарду»: если анализировать их игру, то не всегда играют в тело. Их задача — забрать шайбу, а не остановить игрока. В любом случае — это хоккей, будет контактная игра. Тем более финал конференции, на кону стоит многое. Думаю, будут жесткие, быстрые игры, — сказал Яруллин.

Фото: ak-bars.ru

Кроме этого, защитник «Ак Барса» рассказал о сильных сторонах омской команды.

В целом системная, организованная команда. Не стесняется играть от простоты в нужные моменты, умеет играть по счету. Хорошая команда, тут не может быть другой — финал конференции, полуфинал Кубка Гагарина. Слабых команд здесь точно не может быть. Только серьезный настрой, предстоит серьезная игра, — приводит слова Яруллина пресс-служба клуба.

Напомним, ранее о следующем сопернике по плей-офф высказался главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Он также сообщил о состоянии здоровья травмированных Тимура Билялова и Стефана Да Косты.

Накануне аналогичную пресс-конференцию провел рулевой «Авангарда» Боб Хартли.

Подробнее о соперничестве команд, а также их слабых и сильных сторонах игры читайте в материале «Реального времени».