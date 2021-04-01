Квартальнов рассказал о готовности Билялова и Да Косты к серии с «Авангардом»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о степени готовности вратаря Тимура Билялова и нападающего Стефана Да Косты к первому матчу серии с омским «Авангардом».
«Билялов завтра начнет тренироваться с командой. Стефан пока занимается по индивидуальной программе», — сказал Квартальнов.
Телеграм-канал журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина сообщает, что вместе с основной командой сегодня тренировались три голкипера — Рейдеборн, Голубев и Мосин.
Да Коста и Билялов занимались индивидуально, а вратарь Ахтямов и нападающий Емец появились на льду уже после основной группы хоккеистов.
Напомним, серия с «Авангардом» начнется в Казани, первая игра пройдет 3 апреля.СпортХоккей
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