Квартальнов: «Не думаю, что с «Авангардом» играем одинаково, у них свой стиль»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции. Он считает предстоящего соперника хорошей командой и ожидает сложного противостояния.

«Это хорошая команда, у нее хорошее большинство, ребята играют в своей зоне как можно проще. Хорошие контратаки, быстрые. Хорошая команда с хорошими исполнителями. Они довольно-таки неплохо играли с «Металлургом», очень много шайб забросили. Был один момент, когда они пропустили много, но быстро сориентировались и достойно отыграли следующие два матча.

Мы много играли против них: у себя дома дважды выиграли, одна игра была очень рано, в самом начале регулярки. В двух играх на выезде уступили. В Москве, по-моему, вообще без шансов, довольно-таки слабую игру провели. В Балашихе уступили, они тоже выглядели неплохо. Так что еще раз говорю хорошая команда, многое здесь не скажешь. Мы готовимся», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Он также отметил, что не считает игровые стили команд идентичными. По словам Квартальнова, у «Ак Барса» свой стиль, к которому они стремятся.

«Не могу сказать, что мы одинаково играем. Играем по-другому. У них свой стиль, у нас есть свой стиль, к которому мы стремимся. Понятно, что мы разбираем «Авангард», но нам надо отталкиваться от своей игры. Не забывать свою игру. Это самое важное», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.



Помимо этого рулевой казанцев сообщил о готовности Даниса Зарипова к появлению в составе на матчи плей-офф. При этом Квартальнов отметил, что капитан «Ак Барса» был готов выйти уже в серии с «Салаватом Юлаевым», но тренерский штаб выбирает состав исходя из тактических и иных соображений.

Напомним, ранее Квартальнов рассказал о состоянии здоровья вратаря Тимура Билялова и нападающего первого звена команды Стефана Да Косты.

Первый матч серии с «Авангардом» пройдет в Казани и состоится 3 апреля.

Накануне ожиданиями от противостояния с «Ак Барсом» поделился главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Подробнее о соперничестве команд, а также их слабых и сильных сторонах игры читайте в материале «Реального времени».