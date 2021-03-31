Появилось видео задержания мужчины, который угрожал взорвать ТЦ в Набережных Челнах

Фото: кадр видео

В распоряжении «Реального времени» появилось видео задержания мужчины, который угрожал взорвать здание торгового центра в Набережных Челнах.



Инцидент произошел вчера около 15.00. Наряд ОВО прибыл после срабатывания тревожной сигнализации в торговом центре по проспекту Сююмбике. Охранник ТЦ пояснил, что к нему подошел нетрезвый мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и заявил, что собирается взорвать здание. Охранник тут же нажал кнопку экстренного вызова, после чего мужчина выбежал на улицу, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

У мужчины изъяли предмет, похожий на ручную гранату. Выяснилось, что это муляж. Мотивы своего поступка задержанный не пояснил.

Напомним, что задержанным оказался 35-летний уроженец Башкирии, который приехал в Челны на заработки.

Ольга Плешкова