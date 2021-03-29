Новости общества

03:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане готовятся к сборам по основам военной службы

22:44, 29.03.2021
В Татарстане готовятся к сборам по основам военной службы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в апреле — июне начнутся учебные сборы по основам военной службы. Сборы будут проходить в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для тех, кому предусмотрена подготовка к службе на двух последних годах обучения. Такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Министерствам для подготовки сборов поручено организовать учебно-методологическое обеспечение сборов, привлекать к сборам обучающихся, организовать перевозку до места сборов и обратно, а еще организовать для непрошедших сборы по уважительным причинам дополнительные занятия. Должны соблюдаться все меры безопасности в связи с коронавирусом. Контроль за исполнением возложен на Минобрнауки РТ.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем