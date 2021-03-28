Татарстанские школьники стали призерами российской олимпиады по экономике
Интеллектуальное состязание проходило в Екатеринбурге с 20 по 26 марта. Это был заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Четверо татарстанцев стали призерами. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Всего республику представляли 13 школьников из Нижнекамска, Казани и Набережных Челнов.
Список призеров из РТ:
- Мухаметшин Руслан, учащийся 11-го класса МАОУ «Лицей №131», город Казань;
- Шнейдман Ян, учащийся 11-го класса МАОУ «Лицей №131», город Казань;
- Сайфутдинов Радик, учащийся 11-го класса МБОУ «Лицей-интернат №24», город Нижнекамск;
- Ибрагимов Инсаф, учащийся 11-го класса МБОУ «Лицей-интернат №24», город Нижнекамск.
В прошлом году учителям и педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров предметных олимпиад школьников, выплатили премии.ОбществоЭкономика Татарстан
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