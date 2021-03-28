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Татарстанские школьники стали призерами российской олимпиады по экономике

07:54, 28.03.2021 1
Татарстанские школьники стали призерами российской олимпиады по экономике
Фото: Пресс-служба Минобрнауки РТ

Интеллектуальное состязание проходило в Екатеринбурге с 20 по 26 марта. Это был заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Четверо татарстанцев стали призерами. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего республику представляли 13 школьников из Нижнекамска, Казани и Набережных Челнов.
Список призеров из РТ:

  • Мухаметшин Руслан, учащийся 11-го класса МАОУ «Лицей №131», город Казань;
  • Шнейдман Ян, учащийся 11-го класса МАОУ «Лицей №131», город Казань;
  • Сайфутдинов Радик, учащийся 11-го класса МБОУ «Лицей-интернат №24», город Нижнекамск;
  • Ибрагимов Инсаф, учащийся 11-го класса МБОУ «Лицей-интернат №24», город Нижнекамск.

В прошлом году учителям и педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров предметных олимпиад школьников, выплатили премии.

ОбществоЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:10
    Это же обман, опять завышают оценки..
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