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Стал известен состав сборной России на матч со Словенией в квалификации ЧМ

16:10, 27.03.2021 1
Стал известен состав сборной России на матч со Словенией в квалификации ЧМ
Фото: rfs.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на матч второго тура против Словении в групповом раунде квалификации чемпионата мира — 2022.

Россияне начнут игру в схеме с пятью защитниками, где в центральной зоне сыграют Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семенов. В полузащите с первых минут выйдут Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Александр Головин.

В атаке пару капитану Артему Дзюбе составит Рифат Жемалетдинов, а в воротах матч начнет Антон Шунин.

Фото: vk.com/teamrussia

В стартовом составе сборной Словении выйдет защитник «Сочи» Миха Мевля, а также экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Игрок «Уфы» Боян Йокич остался в числе запасных.

Встреча между Россией и Словенией начнется в 17.00 по мск и состоится в Сочи.

Напомним, в первом матче группового раунда россияне оказались сильнее команды Мальты.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:59
    Мой прогноз: Россия - Словения 3:0.
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