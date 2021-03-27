Эксперт рассказал, как обезопасить переписку по e-mail

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, как обезопасить переписку и пересылаемые по e-mail данные.

При этом эксперт отметил, что ни один почтовый сервис и ни одно стороннее приложение, зашифровывающее сообщения, не обеспечивают гарантии безопасности на 100%. Косарев напомнил, всегда существует угроза, что злоумышленник завладеет телефоном и получит тем самым доступ к почтовому ящику. Также кибер-преступники могут установить на компьютере специальную шпионскую программу, которая фиксирует действия пользователя на рабочем столе.

Эксперт рекомендовал использовать для электронной переписки такие почтовые сервисы, как ProtonMail и Hushmail, или вовсе перейти на Telegram, пишет «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал рекомендации по защите телефона от взлома и рассказал, какие данные нельзя в нем хранить. При этом сравнил современный смартфон с почтовым ящиком в подъезде.

Татьяна Демина