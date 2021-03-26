Директор «Салавата» Василий Чижов: «Селекционные ошибки от нас не зависели»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал об итогах сезона 2020/2021 для уфимской команды.

— Мы проведем детальный разбор серии с «Ак Барсом». Мы играли если не с самой лучшей, то с одной из лучших команд КХЛ. Что касается усиления среди центральных нападающих, то мы постоянно ведем работу на трансферном рынке и смотрим, какие позиции нужно усилить.

Как утверждает функционер, неудачные трансферные решения — не вина руководства клуба. Он считает, что свою роль сыграло стечение неудачных обстоятельств.

— Грубые селекционные ошибки? Это не от нас зависело. У того же Михаила Воробьева все сложилось не так, как мы рассчитывали. Плюс его подкосила травма.

Что касается Никиты Сошникова, то у него не было желания оставаться в команде, нас просто поставили перед фактом. Зато в лице Михаила Науменкова мы получили добротного защитника, который великолепно влился в команду. На флажке взяли Джеффа Плэтта. Конечно, мы хотели сделать состав более сбалансированным и перестать зависеть от одной тройки.

Будем ли мы подключать игроков из «Толпара» в следующем чемпионате? Конечно, будем делать, — сказал Василий Чижов на итоговой пресс-конференции, прошедшей в формате онлайн.

Напомним, «Салават» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина уфимский клуб дошел до второго раунда, в котором всухую уступил «Ак Барсу» (0-4).

Эрик Добролюбов