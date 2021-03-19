Внедрение электронных паспортов в России начнется не позднее июля 2023 года

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Внедрение электронных паспортов в России начнется не позднее июля 2023 года, говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

При этом для жители Москвы услуга по оформлению и получению электронного паспорта станет доступна уже с 1 декабря текущего года.

Электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая смарт-карта, размером с банковскую карту. На нем разместятся фотография владельца, его ФИО, дата рождения, другие данные и чип. Документ будет содержать биометрические и иные персональные данные россиянина, в том числе изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук, пишет ТАСС.

На чипе будет записан адрес регистрации (прописка) гражданина России. В перспективе он сможет содержать данные о действующем водительском удостоверении владельца паспорта.

Отмечается, что электронный паспорт будет применяться на территории России наравне с привычным бумажным документом.

Ранее руководитель Гознака Аркадий Трачук пояснил, что электронный паспорт должен иметь достаточную защиту для уверенности в документе. Его применение может быть достаточно широким.



Татьяна Демина