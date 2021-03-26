Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход граждан
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить и принять поправки в законодательство, которые защитили бы от взыскания минимальный доход граждан.
Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций.
Также Путин рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.
В феврале, напомним, в Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, то есть на этот доход не может быть наложено взыскание. Он не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Также законопроект регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств — с заявлением об этом должники смогут обращаться к судебным приставам.ОбществоВласть
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