В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами. Как сообщает пресс-служба нижней палаты, на этот доход не может быть наложено взыскание.

Предполагается, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Он не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения. Также законопроект регулирует процедуру обеспечения неприкосновенности этих средств — с заявлением об этом должники смогут обращаться к судебным приставам.

На данный момент, уточняется в пояснительной записке к документу, нередко возникают ситуации, когда взыскание долга оставляет человека без средств к существованию. «Должен обеспечиваться баланс гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника», — считают авторы проекта.