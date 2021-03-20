В Роскомнадзоре объяснили необходимость сбора данных абонентов

В Роскомнадзоре объяснили, зачем ведомству понадобилась необходимость собирать у операторов связи данные абонентов: ведомство нацелено на ликвидацию рынка серых сим-карт.



«Перечисленные в проекте сведения нужны, чтобы выявить таких абонентов [кто купил на себя сим-карту, но передал/перепродал ее другому] и отсечь тех, кто покупал сим-карты для детей, родственников или устройств интернета вещей», — объяснили РБК в Роскомнадзоре.



Регулятор намерен применять риск-ориентированный подход: всех абонентов проверять не будут. В первую очередь проверки затронут информацию о лицах, на которых зарегистрировано более десяти сим-карт.



В Роскомнадзоре заверили, что содержание разговоров и переписок россиян ведомству не будет доступно, а все данные будут удаляться сразу после проверки: «Мы понимаем риски утечек, поэтому сотрудники Роскомнадзора будут получать доступ только к обезличенной информации».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В частности, специалисты получат прямой доступ к ФИО и месту жительства абонентов, для того чтобы в последующем подтверждать в МВД информацию о том, что оформленный на них паспорт действителен.



Напомним, Роскомнадзор подготовил проект постановления правительства, по которому операторов связи обяжут предоставлять службе данные об абонентах, к которым на сегодняшний день имеют доступ только они сами или правоохранительные органы.



Татьяна Демина