В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины и посещать магазины без теста на COVID-19

В Австрии с 7 апреля для посещения магазинов необходим свежий отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

Сейчас в Австрии отрицательные тесты на COVID-19 нужно предъявлять для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента: парикмахерские, салоны красоты. С апреля тест нужно будет предъявлять для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных — аптек и продуктовых магазинов.

Фото: pxhere.com

Кроме того, в федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет «РИА Новости».

В этот период будут закрыты все предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, закрыты торговые точки, за исключением жизненно необходимых — аптек и продуктовых магазинов. На этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей, уточнил Аншобер.

За весь период в стране зарегистрировали 520 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 478 тыс., умер от коронавируса 9 121 австриец.

Татьяна Леухина