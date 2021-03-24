СМИ: игроки «Ак Барса» получат по 6 млн рублей за победу над «Салаватом Юлаевым»

Хоккеисты «Ак Барса» получат по 6 миллионов рублей призовых за победу в серии с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ. Об этом сообщает издание «Горобзор» со ссылкой на собственные источники.

Уфимской команде также были обещаны призовые в случае прохода в следующий раунд Кубка Гагарина. За победу над «Ак Барсом» хоккеисты «Салавата Юлаева» получили бы в два раза меньше, чем казанцы — 3 млн рублей.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, накануне уфимцы в четвертый раз проиграли в серии с «Ак Барсом» и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина.

Подробнее об итогах татаро-башкирского противостояния в плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».