Рассмотрение апелляций на приговор Шамсутдинову назначено на 21 апреля

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Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы, поступившие на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, 21 апреля в 10.00. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

В феврале во втором восточном окружном военном суде сообщили, что на приговор Шамсутдинову в суд поступило три жалобы: две из них направили его адвокаты в связи с суровостью назначенного наказания, одну — представитель потерпевших, которые считают, что осужденному назначили мягкое наказание.

Напомним, в январе второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима. Семьям восьми погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. Отметим, гособвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы.

Источник: кадр видео

Происшествие случилось сенью 2019 года. Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения.



Татьяна Демина