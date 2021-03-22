Завершена надвижка судоходного пролета моста через Свиягу в РТ

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Всего собрано 14 блоков металлической конструкции общим весом более 925 тонн для 126-метрового пролета. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Уже завершено три этапа работы из четырех. С первой на четвертую опору специалисты надвинули 294 метра металлической конструкции. В мае планируется надвинуть конструкции для крайнего пролета. Около 400 метров составит общая протяженность пролетного строения.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, будут возведены надземные пешеходные переходы, автобусные остановки и пешеходные дорожки для удобства жителей поселков Исаково и Гаврилково. На участке реконструкции мостового перехода через реку Свияга работы выполнены на 42%. В 2023 году намечен ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что сборку и надвижку пролетного строения моста через Свиягу на 757-м км автодороги М-7 «Волга» планируют завершить в мае 2021 года.

