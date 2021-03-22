«Ривьера» отказалась выплачивать «Татфондбанку» миллиард

РК «Ривьера» не станет выплачивать «Татфондбанку» обязательства на миллиард рублей, об этом газете «Реальное время» рассказал ее конкурсный управляющий Александр Кузьмин. Сейчас он добивается в Арбитражном суде Татарстана исключения этой суммы из реестра требований кредиторов обанкроченного комплекса.

Основанием для отвода требований «ТФБ» стала оспоренная сделка по продаже акций земельной корпорации «Лидер», которая и привела к образованию задолженности «Ривьеры» перед банком. Теперь же «Татфонд» с требованиями на 1 млрд рублей вынужден будет заявиться в другой реестр кредиторов — к мусинской компании ООО «Новая нефтехимия».



Фото: Максим Платонов

Отмены сделки по скупке акций АО «Земельная корпорация «Лидер» конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» добился еще в начале года. Таким образом, ему удалось избавиться от требований «Татфондбанка» и «Новой нефтехимии» на 700 млн рублей. Ранее же ТФБ требовал от «Ривьеры» 300 млн рублей, а сама «Новая нефтехимия» — еще 400 млн. Однако в январе 2021 года Арбитражный суд Татарстана, изучив спорную сделку, постановил взыскать уже в пользу «Ривьеры» 1 млн рублей с ТФБ и 186 тысяч в качестве возмещения госпошлины и расходов на экспертизу с «Новой нефтехимии».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова