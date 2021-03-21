В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли несовершеннолетние

Накануне в Самарской области на 9-м км дороги «Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук» автомобиль Mitsubishi столкнулся с КАМАЗом. Водитель легковушки и два пассажира погибли, двое из них были несовершеннолетними.

По данному факту СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), пишет «Волга ньюс».

Известно, что иномарка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с КАМАЗом. На данный момент проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, в начале марта под Самарой в ДТП с грузовиком погибли семь человек, после чего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Самарской области инициировать передачу дела в Следком.

Татьяна Демина