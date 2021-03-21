Казанцы пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Амирхана
Жители Казани пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Фатыха Амирхана. Анонимный пост опубликован в одном из местных сообществ «ВКонтакте».
На кадрах видео видно, что мутная вода со снегом и льдом полностью покрывает пол подземного перехода, начиная от лестницы.
По словам автора публикации, «каждый год одно и то же». Он также задался вопросом, почему нельзя решить проблему, сделав «хоть какой-нибудь отвод воды».
В прошлом году жители Казани пожаловались на затопление подземного переход на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Ранее «Реальное время» рассказывало о ситуации с подземными переходами в Казани. Тогда выяснилось, что одной из самых проблемных «подземок» города является переход на Ямашева. В мэрии Казани заявили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».
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