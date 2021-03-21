Новости происшествий

20:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Казанцы пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Амирхана

19:22, 21.03.2021 1
Казанцы пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Амирхана
Фото: скриншот

Жители Казани пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Фатыха Амирхана. Анонимный пост опубликован в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видео видно, что мутная вода со снегом и льдом полностью покрывает пол подземного перехода, начиная от лестницы.

По словам автора публикации, «каждый год одно и то же». Он также задался вопросом, почему нельзя решить проблему, сделав «хоть какой-нибудь отвод воды».

В прошлом году жители Казани пожаловались на затопление подземного переход на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Ранее «Реальное время» рассказывало о ситуации с подземными переходами в Казани. Тогда выяснилось, что одной из самых проблемных «подземок» города является переход на Ямашева. В мэрии Казани заявили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:26
    Наверняка торговые точки затопило. И молчат. Правильно промолчишь - целее будешь. Ни тронь власть пока не ... А когда запахло то поздно. Власть на месте. Всегда сделать один раз качественно бывает дешевле, чем не качественно. Но на этом то и основана властно-строительная отрасль. С потолка капает, из канализации течет и не утекает. Три года подаю заявки, а мне отвечают - транспортный коллапс хотите?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также