Казанцы пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Амирхана

Фото: скриншот

Жители Казани пожаловались на затопление подземного перехода на проспекте Фатыха Амирхана. Анонимный пост опубликован в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видео видно, что мутная вода со снегом и льдом полностью покрывает пол подземного перехода, начиная от лестницы.

По словам автора публикации, «каждый год одно и то же». Он также задался вопросом, почему нельзя решить проблему, сделав «хоть какой-нибудь отвод воды».

В прошлом году жители Казани пожаловались на затопление подземного переход на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Ранее «Реальное время» рассказывало о ситуации с подземными переходами в Казани. Тогда выяснилось, что одной из самых проблемных «подземок» города является переход на Ямашева. В мэрии Казани заявили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».



Татьяна Демина