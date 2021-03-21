В Казани за месяц цены на новостройки выросли на 6%

В Казани за месяц цены на первичное жилье выросли на 6%. В марте средняя стоимость одного квадратного метра в казанской новостройке составила в 108,9 тыс. рублей (для сравнения, в феврале — 103,1 тыс. рублей).

В годовом выражении цены на первичную недвижимость в столице Татарстана выросли на 23%. В марте 2020 года стоимость одного квадратного метра жилья в казанской новостройке составляла 88,5 тыс. рублей.

В марте средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших российских городах составила 92 тыс. рублей за 1 кв. метр. В годовом выражении стоимость первичного жилья выросла на 19,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего за месяц цены на новостройки выросли в Санкт-Петербурге и Красноярске (+8%), в Нижнем Новгороде (+7%), в Москве (+6%). Снижение цен по отношению к февралю в текущем месяце наблюдалось в Волгограде (-9%), в Челябинске (-5%) и в Краснодаре (-3%).

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года в Казани стоимость новостроек увеличилась на 19%. Средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей.

Татьяна Демина