В казанском ГУМе после ликвидации пожара продолжают работать пожарные — фото

Фото: Дарья Пинегина

В казанском ГУМе после ликвидации пожара продолжают работать пожарные, сообщил «Реальному времени» очевидец. По данным ГУ МЧС по Татарстану, огонь потушили в 15:29.



Торговый центр на данный момент закрыт для посетителей. Также остается перекрытой улица Университетская.

Фото: Дарья Пинегина

Напомним, сообщение о пожаре в здании кафе «По чесноку», расположенном в ГУМе, поступило в 12:50. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. метров.

Фото: Дарья Пинегина

Позже в МЧС сообщили, что при вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения казанского ГУМа пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров.

В 14:37 возгорание удалось локализовать. Угрозы распространения огня на нижние этажи ГУМа отсутствовала.

Фото: Дарья Пинегина

Подробнее о пожаре в казанском ГУМе в материале «Реального времени».