МЧС: угрозы распространения огня на нижние этажи ГУМа нет

Фото: Максим Платонов

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что угроза распространения огня на нижние этажи ГУМа отсутствует. В 14:37 возгорание удалось локализовать.

Сообщение о пожаре в здании кафе «По чесноку», расположенном в ГУМе, поступило в 12:50. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. метров.

Фото: Максим Платонов

При вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения казанского ГУМа пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров.