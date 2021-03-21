Врачи назвали причины частых головных болей

Врачи рассказали, с чем могут быть связаны головные боли и как понять, что пора обратиться к специалисту. По словам врачей, головная боль может сигнализировать о многих заболеваниях.

«Всё зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов. В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Фото: realnoevremya.ru

Головная боль может быть связана как с повышенным давление, так и развитием глаукомы, например, у пожилых людей. Часто боль возникает у тех, кто подолгу работает за компьютером. В этом случае может помочь гимнастика и массажи.

По помогают при головных болях нестероидные противовоспалительные препараты. Однако есть боль длится больше пяти дней и человек вынужден использовать суточную норму вот таблеток, необходимо обратиться к врачу.

Терапевт Лариса Алексеева среди распространенных причин головной боли назвала перепад температур и переохлаждение. Она призвала молодых людей не ходить без шапки — это ведет к спазму сосудов головного мозга и различным проявлением невралгии.



Ольга Плешкова