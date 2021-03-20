В Барнауле сняли на видео, как трамвай без водителя выехал на оживленный перекресток

В Барнауле трамвай без водителя выехал на оживленный перекресток. Вагон тронулся, пока водителя не было на месте.

Как видно на кадрах, догнать трамвай попыталась кондуктор, но в какой-то момент упала. За вагоном побежал водитель, он смог зацепиться за поручни и едва не упал под колеса. В это время трамвай уже выехал на оживленный перекресток. Водители автомобилей предусмотрительно дали проехать двигающемуся вагону.

Водителю трамвая удалось запрыгнуть в салон и взять ситуацию под контроль, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца.



Ольга Плешкова