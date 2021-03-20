В Барнауле сняли на видео, как трамвай без водителя выехал на оживленный перекресток
В Барнауле трамвай без водителя выехал на оживленный перекресток. Вагон тронулся, пока водителя не было на месте.
Как видно на кадрах, догнать трамвай попыталась кондуктор, но в какой-то момент упала. За вагоном побежал водитель, он смог зацепиться за поручни и едва не упал под колеса. В это время трамвай уже выехал на оживленный перекресток. Водители автомобилей предусмотрительно дали проехать двигающемуся вагону.
Водителю трамвая удалось запрыгнуть в салон и взять ситуацию под контроль, сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца.
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