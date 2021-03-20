POZIS на 10% увеличила продажи холодильников для шуб

Компания POZIS на 10% увеличила продажи специализированных холодильников для шуб. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

Холодильный шкаф МХ-500 начали выпускать в 2018-м году. Холодильный шкаф представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при малых габаритах (730х860х2050). Он вмещает в себя несколько шуб и шапок. В холодильнике может поддерживаться температура от -10 до +8 °С и влажность воздуха от 50% до 70%.

За счет счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет бороться с вредоносными насекомыми, которые могут испортить вешний вид шубы. Потребляет электроэнергию шкаф как обычный холодильник.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанский производитель холодильников POZIS объявил о начале выпуска на зеленодольском заводе элитной серии холодильных агрегатов для хранения дорогих и капризных в уходе женских шуб.



Ольга Плешкова