«Бавария» и «Челси» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов по футболу.

Последними в 1/4 финала пробились немецкая «Бавария» и английский «Челси», выбившие из розыгрыша итальянский «Лацио» и испанский «Атлетико» соответственно.

Жеребьевка четвертьфинальных пар турнира пройдет в пятницу, 19 марта.

В 1/4 финала ранее вышли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также «Реал», ПСЖ, «Порту» и «Боруссия» из Дортмунда.

Напомним, ни одна российская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Последним из еврокубков выбыл «Краснодар», проигравший в плей-офф Лиги Европы.