Новости спорта

07:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Бавария» и «Челси» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

06:12, 18.03.2021
«Бавария» и «Челси» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: fcbayern.com

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов по футболу.

Последними в 1/4 финала пробились немецкая «Бавария» и английский «Челси», выбившие из розыгрыша итальянский «Лацио» и испанский «Атлетико» соответственно.

Жеребьевка четвертьфинальных пар турнира пройдет в пятницу, 19 марта.

В 1/4 финала ранее вышли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также «Реал», ПСЖ, «Порту» и «Боруссия» из Дортмунда.

Напомним, ни одна российская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Последним из еврокубков выбыл «Краснодар», проигравший в плей-офф Лиги Европы.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем