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Правительство РФ: госуслуги помогут решать споры по онлайн-покупкам

14:26, 18.03.2021
Правительство РФ: госуслуги помогут решать споры по онлайн-покупкам
Фото: pixabay.com

Через специальный сервис на сайте государственных услуг можно будет урегулировать споры по поводу интернет-покупок. Соответствующие поправки подготовило правительство РФ. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании Кабмина.

Как пояснил глава кабмина, станет возможно подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант урегулирования спора. На сервисе можно будет вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они присылают на электронную почту письмо якобы от портала госуслуг, в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), чтобы получить социальные выплаты.

ОбществоТехнологии
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