Фонд Потанина проведет Международную конференцию о социальном спорте

Фонд Потанина объявляет о проведении Международной онлайн-конференции о социальном спорте «Спорт и общество. Открытый разговор», которая пройдет 6 и 7 апреля при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Цель конференции — инициировать общественную дискуссию о социальном спорте, его сути, задачах и возможностях, а также создать площадку для сотрудничества всех заинтересованных сторон. Мероприятие объединит экспертов и лидеров мнений в области физической культуры и благотворительности, представителей государственной власти, спортивного сообщества и бизнеса.

«Мы уверены, что спорт ― важный инструмент для решения общественных проблем и повышения качества жизни людей, его потенциал в этой области огромен, ― отмечает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева. ― В Международный день спорта на благо развития и мира мы хотим пригласить к разговору всех, кого волнует, как спорт влияет на наши ценности, какие социальные эффекты сопровождают спортивный проект, и какие спортивные технологии могут использоваться в работе НКО.

Темы секций:

«Спорт для устойчивого развития» , пленарная дискуссия. В дискуссии примут участие представители органов государственной власти и европейского офиса Специальной Олимпиады, которые обсудят возможности социального спорта как инструмента повышения благополучия общества и достижения целей устойчивого развития.

, пленарная дискуссия. В дискуссии примут участие представители органов государственной власти и европейского офиса Специальной Олимпиады, которые обсудят возможности социального спорта как инструмента повышения благополучия общества и достижения целей устойчивого развития. «Социальные эффекты спортивных проектов. Работа с уязвимыми группами». Будут представлены конкретные примеры инициатив, способствующие социальной и физической адаптации, развитию инклюзии и формированию здорового образа жизни.

Будут представлены конкретные примеры инициатив, способствующие социальной и физической адаптации, развитию инклюзии и формированию здорового образа жизни. «Социальные эффекты спортивных проектов. Развитие территорий и сообществ». В фокусе секции ― российские и европейские кейсы, демонстрирующие, каким образом спорт способствует позитивным социальным изменениям на уровне локаций или комьюнити.

В фокусе секции ― российские и европейские кейсы, демонстрирующие, каким образом спорт способствует позитивным социальным изменениям на уровне локаций или комьюнити. «Спортивные проекты в условиях ограничений». Представители НКО из разных регионов России обменяются опытом организации спортивных проектов в условиях ограничений массовых мероприятий и перехода на онлайн-тренировки.

Представители НКО из разных регионов России обменяются опытом организации спортивных проектов в условиях ограничений массовых мероприятий и перехода на онлайн-тренировки. «Кадры для социального спорта». Дискуссия о подготовке тренерских кадров для социального спорта пройдет при участии Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко и представителей Специальной Олимпиады России.

Дискуссия о подготовке тренерских кадров для социального спорта пройдет при участии Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко и представителей Специальной Олимпиады России. «Ресурсы для социального спорта». Секция будет посвящена решению конкретных проблем, с которыми сталкиваются организаторы социальных спортивных проектов. Спикеры обсудят проблемы привлечения средств и других ресурсов для социальных спортивных инициатив. Партнер секции — Ассоциация менеджеров.

Среди участников конференции «Спорт и общество. Открытый разговор»:

Даниэль Анорве , профессор Университета Гуанахуато, Мексика,

, профессор Университета Гуанахуато, Мексика, Игорь Барадачев , заместитель генерального директора Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко,

, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко, Наталья Белоголовцева , директор и учредитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи Мечты»,

, директор и учредитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи Мечты», Дэвид Евангелиста , управляющий директор Специальной Олимпиады в Европе и Евразии,

, управляющий директор Специальной Олимпиады в Европе и Евразии, Станислав Каспаров , директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУР и председатель совета Форума Доноров,

, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУР и председатель совета Форума Доноров, Ольга Слуцкер , президент Специальной олимпиады России,

, президент Специальной олимпиады России, Ольга Пугач , основательница российского движения «Плоггинг в парках»,

, основательница российского движения «Плоггинг в парках», а также представители Министерства спорта России и ведущие эксперты спортивного и бизнес-сообщества России.

Конференция «Спорт и общество. Открытый разговор» пройдет в рамках стартовавшей в 2020 году программы Фонда Потанина «Сила спорта», призванной инициировать диалог о социальном спорте между российскими и мировыми лидерами некоммерческого сектора. В 2020 году Фонд Потанина совместно с Центром социального проектирования «Платформа» провел исследование современного состояния социального спорта в России, а в январе 2021 года ― запустил первый грантовый конкурс «Спорт для всех». Задача конкурса ― выявить и поддержать любительские спортивные проектные инициативы, способствующие вовлечению граждан в решение социальных задач.

Узнать больше о конференции и ознакомиться с расписанием секций можно по ссылке.

