Роскомнадзор планирует собирать данные об абонентах их разговорах

Роскомнадзор планирует запрашивать у операторов данные об абонентах, которые на сегодняшний день доступны только им самим и правоохранительным органам, сообщает РБК.



Роскомнадзор хочет потребовать предоставления следующей информации, помимо ФИО абонента, его места жительства, реквизитов паспорта и номера телефона:

о видах совершаемых звонков, номерах созванивающихся, в том числе о номере, на который осуществляется переадресация вызова;

о факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также данных, переданных с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т. п.;

об используемом абонентами (пользователями корпоративных тарифов) оборудовании, в частности его идентификационный модуль, факты его замены и т. д.



По законопроекту, разработанному Роскомнадзором, указанные данные должны автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цель нововведений — борьба с серыми сим-картами, которые оформляются на организации и ИП и раздаются в местах скопления людей для дальнейшего использования в различных схемах мошенничества.



Ранее Минцифры России предложило вывести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона человека.



Татьяна Демина