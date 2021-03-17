Роскомнадзор планирует собирать данные об абонентах их разговорах
Роскомнадзор планирует запрашивать у операторов данные об абонентах, которые на сегодняшний день доступны только им самим и правоохранительным органам, сообщает РБК.
Роскомнадзор хочет потребовать предоставления следующей информации, помимо ФИО абонента, его места жительства, реквизитов паспорта и номера телефона:
- о видах совершаемых звонков, номерах созванивающихся, в том числе о номере, на который осуществляется переадресация вызова;
- о факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также данных, переданных с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т. п.;
- об используемом абонентами (пользователями корпоративных тарифов) оборудовании, в частности его идентификационный модуль, факты его замены и т. д.
По законопроекту, разработанному Роскомнадзором, указанные данные должны автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе ведомства.
Цель нововведений — борьба с серыми сим-картами, которые оформляются на организации и ИП и раздаются в местах скопления людей для дальнейшего использования в различных схемах мошенничества.
Ранее Минцифры России предложило вывести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона человека.
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