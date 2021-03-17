«Он все равно бы его убил и где-нибудь спрятал» — в Уфе жестоко расправились с юристом

Убийство в центре Уфы

Юриста Александра Елисеева зарезали сегодня на улице Пушкина в Уфе прямо на глазах у прохожих. 49-летний убийца (как позднее сообщил Следком, это уфимец Станислав Яшин, — прим. ред.) скрылся во дворах на улице Заки Валиди, выстрелил в себя из охотничьего ружья, но выжил — его с ранением госпитализировали.



Сейчас полиция и следователи устанавливают обстоятельства нападения и конфликта. По словам очевидцев, убийца прямо на улице нанес жертве несколько ударов ножом, а потом убежал. При этом нападение, говорят они, началось еще в автомобиле.

— Сначала мужчины сидели в автомобиле и разговаривали по поводу дела. Яшин его [Елисеева] в машине сначала пырнул. Юрист выскочил. А Яшин догнал и добил. Зверь. Мне кажется, если бы не выскочил, он все равно бы его убил и где-нибудь спрятал. То есть все указывает на то, что он заранее планировал: ружье, нож, — цитирует слова очевидца UFA1.RU.

По словам очевидцев, убийца прямо на улице нанес жертве несколько ударов ножом, а потом убежал. Фото bash.dtp.official / Instagram.com

Известно, что перед смертью юрист назвал подбежавшим прохожим имя своего убийцы — Стас Яшин. Елисееву было 33 года, у мужчины осталось двое детей и беременная жена.



Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении Станислава Яшина по подозрению в убийстве Александра Елисеева (ст. 105 УК РФ).

Причина — в судебных тяжбах?

В Следкоме Башкирии полагают, что убийство произошло в ходе ссоры из-за судебного дела: «По версии следствия, днем 17 марта на улице Пушкина Уфы, вблизи Арбитражного суда республики, между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры 49-летний подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления».



Юрист Александр Елисеев представлял интересы своего клиента, который в прошлом году подал иск с требованием о признании банкротом ООО «Инвестиционно-строительная компания «Панорама». Фото: vk.com

Как выяснилось, юрист Александр Елисеев представлял интересы своего клиента — предпринимателя Сергея Веремеенко, который в прошлом году подал иск с требованием о признании банкротом ООО «Инвестиционно-строительная компания «Панорама». Ее директор — Антонина Яшина, мать Станислава Яшина. Сфера интересов компании — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Сергей Веремеенко — выпускник Уфимского нефтяного института. Возглавлял московский филиал СТБ (позднее — Международный промышленный банк), являлся представителем России в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В декабре 2003 года снял кандидатуру на выборах президента Башкортостана, уступив Муртазе Рахимову. Позднее стал председателем совета директоров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», президентом Фонда содействия развитию регионов, избирался депутатом Законодательного собрания Тверской области от «Единой России». С 2018-го — депутат Госдумы РФ. Также он учредитель благотворительного фонда «Имэн кала», который собирался заниматься восстановлением знаковых религиозных объектов: Воскресенского храма на улице Комсомольской и скандальной мечети «Ар-Рахим». В 2019-м задекларировал 492,98 млн рублей доходов, в 2020 году — меньше: 7 023 33 рубля 88 копеек.

Радиф Кашапов