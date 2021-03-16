В Татарстане стартовал пилотный проект для снижения смертности от инсультов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана стартовал пилотный проект для снижения смертности от инсультов. Врачи предлагают заранее определять людей, предрасположенных к катастрофам мозга.

Как сообщается на сайте Минздрава Татарстана, врачи определили параметры для отбора пациентов, попадающих в группу риска по инсультам. На обследование приглашают тех, у кого в анамнезе числится атеросклероз, транзисторные ишемические атаки, сосудистые катастрофы.

«Далее мы приглашаем человека на проведение высокотехнологичной операции по имплантации стента во внутреннюю сонную артерию, таким образом мы уберегаем его от инсульта, который бы произошел через какое-то время», — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 Андрей Терегулов.

Всего в Рыбно-Слободском районе Татарстана отобрали порядка 350 человек для обследований. Уже за первый день у пяти жителей Рыбно-Слободского района специалисты РКБ выявили риски развития инсульта. Пациенты направлены на плановую госпитализацию в РКБ.

Ранее сообщалось, что родственники жителей Татарстана, перенесших инфаркт, могут пройти генетический тест.

Ольга Плешкова