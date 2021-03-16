В России могут создать банк данных экстремистских материалов

В России может появиться государственная информационная система — специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Законопроект, предусматривающий его создание внесло в Госдуму правительство России.

«Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, предусматривающему внесение изменений в статью 13 закона «О противодействии экстремистской деятельности», оператором банка данных будет выступать Министерство юстиции РФ. Ведомство получит полномочия по порядку ведения и использования системы.

Фото: government.ru

Федеральный список экстремистских материалов будет размещен на официальном сайте Минюста России, отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны. Публикацию изображений предлагается приравнять к экстремизму.



Татьяна Демина