В зону возможного подтопления в Казани попадают 337 частных домов

Сотрудники Управления гражданской защиты исполкома Казани с 1 марта обходят частный сектор в городе. Они уточняют число проживающих в микрорайонах, подверженных паводку, а также раздают инструкции о поведении в период подтопления, рассказал сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Уже провели обход 286 домов — 85% от их общего количества. Всего в зону возможного подтопления в Казани попадают 337 частных домов из 13 поселков Казани, в которых проживают 976 человек, из них 236 детей до 14 лет и 277 пожилых людей старше 60 лет.

Напомним, в Казани началась подготовка к весеннему половодью — для оперативного реагирования подготовили 136 маневренных групп, 124 единицы техники и 15 пунктов временного размещения.