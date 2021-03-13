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Власти Миннеаполиса выплатят $27 млн родственникам Джорджа Флойда, погибшего при задержании

17:20, 13.03.2021

Семья погибшего при задержании Джорджа Флойда получит $27 млн. (более 1,9 млрд. рублей) от властей Миннеаполиса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Деньги будут выплачены для досудебного урегулирования иска, который семья подала к властям города. Решение о выплате компенсации единогласно принял городской совет. Стоит отметить, что сумма компенсации за убийство человека сотрудниками полиции стал рекордным для Миннеаполиса.

Фото: wikipedia.org

Ранее журнал Time называл претендентов на звание «Человек года». В списке оказалось и «Движение за расовую справедливость», начавшееся в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

В США в конце мая проходили уличные протесты и массовые беспорядки. Выступления против расизма начались после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда.

ОбществоВластьПроисшествия
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