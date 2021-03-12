Сенатор от Татарстана Ленар Сафин может возглавить Росавтодор, сообщили СМИ

Сенатор от Татарстана, экс-министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин может возглавить Росавтодор. Об этом сообщается в telegram-канале «РИА Новости».

Других подробностей пока не приводится. Сейчас исполняет обязанности главы Росавтодора Роман Новиков. Прежним руководителем ведомства был Андрей Костюк, его в январе 2020 года назначили на пост первого замглавы Минтранса России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ленар Сафин с 2009 по 2010 год возглавлял ГУ «Главтатдортранс». С 2010 по 2020-й был главой Минтранса Татарстана. Сенатором от Татарстана Сафин стал в сентябре 2020 года.