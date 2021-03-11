СМИ: послы Евросоюза согласовали новые санкции за нарушения прав человека, в том числе и против РФ

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека. В списке оказались и граждане России.

— Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию, — рассказал ТАССу информированный источник.

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Решение утвердят на ближайшем заседании министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 марта. По данным другого источника информагентства, ограничительные меры вводятся, вероятно, из-за «нарушения прав человека в Крыму».

На прошлой неделе Bloomberg выяснил, что США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». По данным агентства, президент США Джо Байден может ввести ограничения в отношении российского госдолга. Но он готов пойти на это, если Россия повторно нарушит запрет на применение химоружия. Также США могут ввести санкции в рамках «списка Магнитского» против российских бизнесменов, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам.



Татьяна Леухина