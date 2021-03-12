Полиция Нижнекамска изъяла у мужчины охотничье ружье

Полицейские Нижнекамска в ходе розыскных мероприятий в расположенном в пгт. Камские Поляны одном из гаражей нашли и изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья ИЖ-17. Оно принадлежало 49-летнему мужчине.



По этому факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В МВД напомнили, что в Татарстане проводится работа по приему от граждан за вознаграждение незаконно хранящихся предметов вооружения. Материальное вознаграждение за сдачу незаконно хранящихся предметов оружия может достигать 3000 рублей.

Напомним, в феврале в Тукаевском районе Татарстана полицейские изъяли 50 спортивно-охотничьих патронов у 64-летнего жителя села Бетьки.

Маргарита Головатенко