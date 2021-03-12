В общественном транспорте Казани возобновили работу контролеры

В общественном транспорте Казани и на остановках возобновили работу контролеры. Накануне рейды по нарушителям прошли в Вахитовском районе города.



Сотрудники Комитета по транспорту Казани и городского Управления внутренних дел выявили «зайцев». В частности, лиц, которые предложили кондуктору заплатить меньше и проехать на общественном транспорте без билета, и тех, кто при проезде воспользовался билетом с другого рейса.

При проверке, например, выявили кондуктора, выдавшего пассажиру «не тот билет». На автотранспортном предприятии по итогам дисциплинарной комиссии приняли решение уволить нарушителя, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Напомним, в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро столицы Татарстана также проходят профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

Татьяна Демина