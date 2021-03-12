Глава Роспотребнадзора РФ: новый тип птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. Она считает, что для выявления этого вируса уже необходимо начать разработку тестов и вакцин.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — цитирует Попову ТАСС.

Напомним, у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована его вспышка.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Известно, что у заразившихся отсутствовали симптомы заболевания. Нет и подтвержденных фактов передачи вируса от человека человеку.



Ольга Плешкова