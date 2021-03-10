В ФСБ сообщили о предотвращении 200 терактов в России за 10 лет

В России спецслужбы и правоохранительные органы за 10 лет предотвратили 200 терактов. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

— Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней, — сказал он в интервью «Российской газете».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2010 году предотвращалось 10% атак, в 2018 году этот показатель достиг 80%, в 2020-ом — 96%. За этот же период число совершенных преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер (взрывы, захваты заложников, убийства) снизилось в 260 раз — с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.

Кроме того, в прошлом году из незаконного оборота изъяли около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. Были пресечены 184 канала финансирования этой преступной деятельности, уточнил Бортников.

Всех главарей бандгрупп, которые действовали на Северном Кавказе, ликвидировали.

На прошлой неделе Калининградской области арестовали 42-летнего мужчину, задержанного по подозрению в подготовке теракта на подстанции «Северная» в пригороде Калининграда.



Татьяна Леухина