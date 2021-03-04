В Калининградской области арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

В Калининградской области арестовали 42-летнего мужчину, задержанного по подозрению в подготовке теракта на объекте энергетики, пишет ТАСС. Решение о заключении местного жителя под стражу принял Зеленоградский районный суд.

Подозреваемый в подготовке теракта на подстанции «Северная» в пригороде Калининграда арестован до 3 мая. На него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Свою вину подозреваемый не признает. По некоторым данным, он также занимался вербовкой местных жителей для участия в терактах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В доме подозреваемого правоохранительные органы обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Помимо этого в его жилище нашли материалы с оскорблениями органов исполнительной и законодательной власти России.

В январе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии.



Татьяна Демина