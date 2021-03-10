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В Татарстане исключили 25-летие из числа юбилейных дат

14:34, 10.03.2021
В Татарстане исключили 25-летие из числа юбилейных дат
Фото: Илья Репин (архив)

Кабинет министров Татарстана исключил 25-летие из числа юбилейных и памятных дат. Постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в регламент юбилейных и памятных дат, утвержденный в августе 2014 года. Согласно нему, юбилейные и памятные даты предприятий и прочих организаций отмечаются по согласованию с аппаратами президента и кабмина РТ при наличии выдающихся достижений или важного значения их деятельности для Татарстана.

Юбилеи в таких случаях отмечаются «в дни 25-летия, 50-летия и далее через 25 лет со дня основания (начала работы) предприятия, учреждения, организации, а также города, района». По новому постановлению слово «25-летие» из документа исключается.

Общество Татарстан
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