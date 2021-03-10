Профессор КФУ рассказал, почему лунные моря и кратеры лучше всего видны в марте

В день весеннего равноденствия (20 марта), а также примерно за неделю до и после него хорошо будет видна Луна. Появится возможность наблюдать на ее поверхности моря, кратеры и другие объекты с помощью примитивной техники — биноклей и любительских телескопов. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ, профессор института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Весной Луна находится высоко над горизонтом, а значит воздействие на нее атмосферы, искажающей изображение, очень маленькое. Также атмосфера весной бывает прозрачной и темнеет достаточно рано, в районе 18 часов, поэтому начинать наблюдения можно не дожидаясь глубокой ночи.

Фото: pxhere.com

Нефельев посоветовал искать в марте яркую звезду созвездия Дракона — Этамин (в переводе с арабского «дракон»). Также ученый рассказал об астрономическом зрелище вечером после захода Солнца и до полуночи в конце марта: в этот момент Марс пройдет в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды, передает медиапортал КФУ.

Ранее Нефедьев объяснил, раскрыта ли тайна рождения гигантских черных дыр.



Татьяна Леухина