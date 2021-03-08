Бывший посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Еспресо».

Дипломат посоветовал властям Украины прекратить любое взаимодействие с «агрессором». По его мнению, нужно подготовить это решение и принимать его. В этом случае необходимо обратиться к третьей стране, которая сможет стать посредником между Москвой и Киевом и представлять позиции Украины по консульским вопросам.

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В феврале Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, в котором обвинила Москву в «политических убийствах оппонентов». В заявлении сказано, что административная практика в России заключается в непроведении расследований операций по убийству и в организации операций, направленных на противодействие усилиям по поиску ответственных лиц.

