Юрий Дюпин — об отраженном пенальти Дзюбы : «Обычные трудовые будни»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ощущениями после второй подряд победы над действующим чемпионов, петербургским «Зенитом». Он признался, что заранее разбирал, как бьет пенальти Артем Дзюба.

— Очень тяжелый матч в плане эмоций, вы сами все видели. Мы, по-моему, все эмоции выплеснули сегодня на футбольном поле. Остался может 1%, чтобы поздравить жен дома. Все остальное пацаны оставили на поле.

— Что за чудо произошло на 99 минуте?

— Обычные трудовые будни (смеется). Конечно же мы разбирали пенальтистов «Зенита», особенно Дзюбу. Потому-что он обычно бил пенальти, и в основном он бил по вратарям — если вратарь уходит в какой-то угол, то он разводил по углам. Задача была оставаться, и повезло, что я с этой задачей справился.

Обыграть «Зенит» дважды — это приятно. Это дорогого стоит.

Также Дюпин признался, что футболисты внутри команды поставили задачу попасть в еврокубки еще перед началом нынешнего сезона.

— Конечно. Мы и с пацанами такую задачу пред сезоном ставили. Так как у нас нет премиальных (за матчи), то премиальные будем получать за еврокубки. Плюс это же поднимает рейтинг каждого футболиста. Каждый работает на свое имя, — признался лучший игрок матча.