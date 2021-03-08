Леонид Кравчук рассказал об упущенной возможности сохранения СССР

Фото: ru.wikipedia.org / The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.



Он рассказал, что Ельцин предлагал создать конфедерацию вместо федеративного государства — с таким предложением политики пошли к Горбачеву. Он попросил привести пример такого государства, и Ельцин указал на Швейцарию — там на должности президента происходит постоянная ротация. Горбачев на это ответил, что «так нельзя» и что президент «должен быть один». Кравчук понял, что реализовать это не получится. Затем Горбачев предложил референдум о сохранении СССР

«И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — приводит слова экс-президента Украины «РИА Новости».

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в России замалчивают информацию о перестройке. Людям не хватает информации об этом периоде в истории страны, но они продолжают его изучать и делать выводы. По его мнению, историки будут исследовать период перестройки «день за днем, профессионально».

Маргарита Головатенко