Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма сдали положительный тест на коронавирус. Они находятся на карантине.

Как сообщает RT со ссылкой на канцелярию главы государства, супруги сдали тест после того, как почувствовали легкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19. Башар и Альма Асад находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что власти страны направят в Сирию российскую вакцину от коронавируса: «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии».