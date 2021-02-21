В Кремле прокомментировали сообщение СМИ о поставках в Сирию российской вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что власти страны направят в Сирию российскую вакцину от коронавируса.

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Подробности пресс-секретарь Владимира Путина раскрывать не стал.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, СМИ узнали о соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины от COVID-19. Как пишет РБК, страны договорились вернуть на родину задержанную в Сирии израильтянку при условии, что Тель-Авив закупит партию «Спутника V» и передаст ее Дамаску.



Татьяна Демина