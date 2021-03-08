Таиланд сократит карантин для привитых от коронавируса туристов

Таиланд с апреля сократит обязательный карантин для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан, прибывающих в страну - с 14 до 7 дней. Для невакцинированных он сократится с 14 до 10 дней, сообщило министерство здравоохранения.

«Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней», — приводит сообщение «РИА Новости».

Также власти могут рассмотреть вопрос о полной отмене карантина с 1 октября для въезжающих в Таиланд, где вакцинация медработников, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска проведена на 70%.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что роста заболеваемости коронавирусом в связи с более активным выездом татарстанцев за рубеж не ожидается.